Bluetooth многоточкова свързаност. Работете по-добре

Рационализирайте работния си ден. Тези безжични слушалки могат да се свързват едновременно с две Bluetooth устройства и да превключвате между тях, колкото е необходимо. Така че можете да слушате музика от лаптопа си и да приемате обаждания от телефона си.