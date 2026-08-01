Прекратен продукт
TAH6506BK/00
Активно премахване на шума
Тънки и леки
Многоточково сдвояване
Искате ли да потиснете шума, когато сте в движение? Вътрешните микрофони в наушниците на тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо филтрират шума от двигателя, който не искате да чувате, така че можете да се потопите в мелодиите, които обичате.
Овалните наушници и тънката рамка придават отличителен усет за стил. Прилягането върху цялото ухо създава уплътнение, което пасивно изолира външния шум. 32-милиметровите мембрани осигуряват дълбок бас и чист, детайлен звук.
Рационализирайте работния си ден. Тези безжични слушалки могат да се свързват едновременно с две Bluetooth устройства и да превключвате между тях, колкото е необходимо. Така че можете да слушате музика от лаптопа си и да приемате обаждания от телефона си.
Отзиви
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.