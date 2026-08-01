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  • Всеки момент. Всеки ден.

Прекратен продукт

Безжични слушалки

TAH6506BK/00

Всеки момент. Всеки ден.
Тези поразително тънки безжични слушалки са създадени за фокусиране. Където и да слушате, активното шумопотискане ви позволява да потънете в музиката, която обичате. Изпълняването на много задачи също е лесно – можете да сдвоите едновременно с две устройства.
Виж всички предимства

Всеки момент. Всеки ден.

  • Активно премахване на шума

  • Тънки и леки

  • Многоточково сдвояване

Фокусирайте се върху музиката си. Активно шумопотискане

Фокусирайте се върху музиката си. Активно шумопотискане

Искате ли да потиснете шума, когато сте в движение? Вътрешните микрофони в наушниците на тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо филтрират шума от двигателя, който не искате да чувате, така че можете да се потопите в мелодиите, които обичате.

Тънка конструкция, която обхваща цялото ухо. Отличаващ се външен вид

Овалните наушници и тънката рамка придават отличителен усет за стил. Прилягането върху цялото ухо създава уплътнение, което пасивно изолира външния шум. 32-милиметровите мембрани осигуряват дълбок бас и чист, детайлен звук.

Bluetooth многоточкова свързаност. Работете по-добре

Bluetooth многоточкова свързаност. Работете по-добре

Рационализирайте работния си ден. Тези безжични слушалки могат да се свързват едновременно с две Bluetooth устройства и да превключвате между тях, колкото е необходимо. Така че можете да слушате музика от лаптопа си и да приемате обаждания от телефона си.

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Отзиви

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