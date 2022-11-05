Прекратен продукт
TAH5205WT/00
40 мм мембрани/затворен гръб
Лек
Компактно сгъване
До 29 часа време на възпроизвеждане
Тези слушалки с наушници разполагат с мощни 40 мм неодимови акустични мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на басите и ще усетите мигновено разликата.
Получавате до 29 часа на възпроизвеждане от 2-часово зареждане през USB-C. Ако батерията започне да се изтощава, едно бързо 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 4 часа. Сменяемият вграден кабел ви позволява да използвате тези слушалки и с кабел.
Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.
2.0
от 5
6
Отзиви
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Предимства
Bassy bassy bassy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Потвърден купувач
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Предимства
skvelý zvuk za slušnú cenu
Недостатъци
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Този отзив е направен за TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Този отзив е направен за TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
ro94lik
19/01/2023
Україна
Низька якість пластику
Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей
Предимства
-
Недостатъци
абсолютно не коштують своїх грошей
Този отзив е направен за TAH5205WT Бездротові навушники
Този отзив е направен за TAH5205WT Бездротові навушники
Наличието на функциите може да се различава според съвместимостта на телефона.
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.