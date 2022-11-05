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  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса
  • Ето го баса

Прекратен продукт

Безжични слушалки

TAH5205BK/00

2
| (6) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Ето го баса
Слушалките обгръщат ушите ви и усещате баса! Тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо могат да се похвалят с бутон за усилване на басите за по-дълбоки баси с едно докосване. Получете до 29 часа време на възпроизвеждане, бързо зареждане и стабилна Bluetooth свързаност. Няма да пропуснете нито звук.
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Ето го баса

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • Лек

  • Компактно сгъване

  • До 29 часа време на възпроизвеждане

Мощни 40 мм неодимови мембрани. Бутон за усилване на басите.

Мощни 40 мм неодимови мембрани. Бутон за усилване на басите.

Тези слушалки с наушници разполагат с мощни 40 мм неодимови акустични мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на басите и ще усетите мигновено разликата.

29 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C.

29 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C.

Получавате до 29 часа на възпроизвеждане от 2-часово зареждане през USB-C. Ако батерията започне да се изтощава, едно бързо 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 4 часа. Сменяемият вграден кабел ви позволява да използвате тези слушалки и с кабел.

Лека, регулируема лента за глава с възглавничка.

Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.

Технически данни

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Отзиви

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2.0

от 5

6

Отзиви

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Предимства

Bassy bassy bassy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Предимства

skvelý zvuk za slušnú cenu

Недостатъци

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Този отзив е направен за TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Този отзив е направен за TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

19/01/2023

Україна

Україна

Низька якість пластику

Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей

Предимства

-

Недостатъци

абсолютно не коштують своїх грошей

Този отзив е направен за TAH5205WT Бездротові навушники

Този отзив е направен за TAH5205WT Бездротові навушники

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      1. Наличието на функциите може да се различава според съвместимостта на телефона.

      2. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.