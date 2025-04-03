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4000 series Безжични слушалки с наушници

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4000 seriesБезжични слушалки с наушници

TAH4209BL/00

4000 series Безжични слушалки с наушници

Наличен в

Копринено бяло
Копринено бяло
Розово
Розово
Синьо
Синьо
Черно
Черно

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 3 April 2025

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 426 kB
  • 2 November 2024

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