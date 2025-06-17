TAH4209BL/00
Наличен в
Леки слушалки с наушници
Естествен звук. Динамични баси
До 55 часа време на възпроизвеждане
Ясни разговори
Тези слушалки с наушници са проектирани за ежедневен комфорт. Омекотената лента за глава е толкова лека, че почти няма да я усещате, а меките наушници могат да се накланят, така че да прилягат комфортно. Всеки наушник е подплатен с мемори пяна: колкото повече ги носите, толкова повече ще ги обичате.
Получавате страхотен звук от 32 мм мембрани и прилична пасивна шумоизолация от плътното прилягане върху ушите. Ако обичате силни баси, активирайте функцията "Динамични баси" чрез приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори ако слушате тихо.
С до 55 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще Ви помогнат да изслушате много списъци плей листи. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързо 15-минутно зареждане ще Ви осигури достатъчно заряд, за да продължите да слушате музика за още 2 часа.
4.9
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Предимства
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe