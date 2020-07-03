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  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.
  • Вашите ритми. Вашият стил.

Прекратен продукт

3000 seriesСлушалки с наушници

TAH4105RD/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Вашите ритми. Вашият стил.
Чувствайте се така, сякаш току-що сте стъпили на дансинга. Тези слушалки с наушници ви предоставят ясен звук и мощен бас. Лентата за главата с възглавничка осигурява удобство, а дизайните в матови цветове ви позволяват да персонализирате музикалния си стил.
Виж всички предимства

Вашите ритми. Вашият стил.

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • Лека лента за глава

  • Компактно сгъване

Богати баси, чист звук

Съживявайте многократно всичките си най-добри моменти на дансинга. Неодимовите 32 мм мембрани осигуряват обемен, динамичен бас и ясен звук. Конструкцията със затворен гръб осигурява страхотна звукова изолация, за да можете да се насладите на всяка секунда от любимите си песни.

Лека, регулируема лента за глава с възглавничка

Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.

Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение

Наслаждавайте се на басите. Наушниците се сгъват до плоско състояние и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви. Просто ги сгънете и сте готови.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Предимства

barva, udobje, so lahke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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