Прекратен продукт
TAH4105BK/00
32 мм мембрани/затворен гръб
Лека лента за глава
Компактно сгъване
Съживявайте многократно всичките си най-добри моменти на дансинга. Неодимовите 32 мм мембрани осигуряват обемен, динамичен бас и ясен звук. Конструкцията със затворен гръб осигурява страхотна звукова изолация, за да можете да се насладите на всяка секунда от любимите си песни.
Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.
Наслаждавайте се на басите. Наушниците се сгъват до плоско състояние и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви. Просто ги сгънете и сте готови.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Предимства
barva, udobje, so lahke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke