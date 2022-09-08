Марка ютии
Мощност 1500 W, до 28 g/min
Гладеща повърхност OptimalTEMP
Загряване за 30 секунди
Водни резервоари 100 + 200 мл
Включена функция StyleMat
Освен че премахват гънки, продуктите от серия 7000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.
Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!
Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.
Награди
4.7
от 5
118
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Ralfinq
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Качество и стил в едно!
Изключителен продукт! Работи се лесно,бързо и удобно. Идеален за пътуване. Качествено изглаждане на дрехи директно свалени от простира, въпреки, че ме предупредиха, че не е пригоден за това, но се справя отлично. Както винаги страхотно съотношение цена/качество.
Предимства
Лек,удобен и лесно преносим.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Мали
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Има чудесни характеристики
Харесвам, че е удобна за използване на почивки и в къщи за бързо ползване.
Предимства
Лека и удобна.не
Недостатъци
Не съм установила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Магдалена Й
04/07/2022
България
Топ продукт със страхотни характеристики
Невероятен продукт и чудесен помощник в забързаното ми ежедневие. Справя се страхотно с всички гънки и глади за секунди. Супер компактен и мога да го взимам, дори когато пътувам.
Предимства
мощен и много компактен
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара
Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.
В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips