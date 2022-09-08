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Серия 7000Ръчен уред за гладене с пара

STH7060/80

4.7
| (118) Отзиви | 94% препоръчват този продукт

1 награда

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Всичко, което имате, вече може да бъде готово за носене светкавично бързо с ръчния уред за гладене с пара от серия 7000 на Philips. Регулируемата му глава и заостреният връх на плочата за пара премахват гънките бързо и удобно под всякакъв ъгъл, като OptimalTemp гарантира, че няма изгаряния.
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Марка ютии

Удобно, бързо и ефективно гладене

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  • Мощност 1500 W, до 28 g/min

  • Гладеща повърхност OptimalTEMP

  • Загряване за 30 секунди

  • Водни резервоари 100 + 200 мл

  • Включена функция StyleMat

Убива до 99,9% от бактериите*, за да освежава и премахва миризмите

Освен че премахват гънки, продуктите от серия 7000 освежават дрехите (както и мека мебел, завеси, играчки) и премахват миризмите, като убиват до 99,9% от бактериите*.

Регулируема глава за лесно и приятно гладене с пара

Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!

Заострен връх за ефективно достигане до всяка зона от дрехите ви

Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.

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Награди

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Отзиви

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4.7

от 5

118

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Качество и стил в едно!

Изключителен продукт! Работи се лесно,бързо и удобно. Идеален за пътуване. Качествено изглаждане на дрехи директно свалени от простира, въпреки, че ме предупредиха, че не е пригоден за това, но се справя отлично. Както винаги страхотно съотношение цена/качество.

Предимства

Лек,удобен и лесно преносим.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Има чудесни характеристики

Харесвам, че е удобна за използване на почивки и в къщи за бързо ползване.

Предимства

Лека и удобна.не

Недостатъци

Не съм установила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

04/07/2022

България

България

Топ продукт със страхотни характеристики

Невероятен продукт и чудесен помощник в забързаното ми ежедневие. Справя се страхотно с всички гънки и глади за секунди. Супер компактен и мога да го взимам, дори когато пътувам.

Предимства

мощен и много компактен

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7060/80 Ръчен уред за гладене с пара

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      1. Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.

      2. В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips