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Прекратен продукт

Perfect replacementУниверсално дистанционно у-ние

SRP2018/10

3

| (7) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

8 в 1 Универсално дистанционно управление.

Заменя до 8 устройства за дистанционно управление, като телевизия, сателитна телевизия, мултимедиен плейър, Blue-ray, DVD, компактна тонколона, игрова конзола, AUX и др. Лесна настройка с помощта на списъка с кодове или копиране на съществуващото дистанционно с помощта на функцията за обучение.

Виж всички предимства

С функции на обучение

8 в 1 Универсално дистанционно управление.

  • "8 в 1"

  • Smart бутон

  • Функции на обучение

Персонализирате лесно всички бутони на дистанционното управление.

Копирайте всеки бутон от съществуващото дистанционно, като използвате функцията на обучение. Лесно е да персонализирате всеки бутон на дистанционното за удобно използване.

Съвместимост с до 2000 популярни марки

Smart бутон с едно докосване за показване на менюто на приложението в телевизора

Достъп до APP библиотеката на Smart TV с бутона SMART. Лесен избор и настройка на код от библиотеката с кодове.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 226.5 kB
  • 20 July 2026

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