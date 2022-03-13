8 в 1 Универсално дистанционно управление.

Заменя до 8 устройства за дистанционно управление, като телевизия, сателитна телевизия, мултимедиен плейър, Blue-ray, DVD, компактна тонколона, игрова конзола, AUX и др. Лесна настройка с помощта на списъка с кодове или копиране на съществуващото дистанционно с помощта на функцията за обучение.