Прекратен продукт
8 в 1 Универсално дистанционно управление.
Заменя до 8 устройства за дистанционно управление, като телевизия, сателитна телевизия, мултимедиен плейър, Blue-ray, DVD, компактна тонколона, игрова конзола, AUX и др. Лесна настройка с помощта на списъка с кодове или копиране на съществуващото дистанционно с помощта на функцията за обучение.
"8 в 1"
Smart бутон
Функции на обучение
Копирайте всеки бутон от съществуващото дистанционно, като използвате функцията на обучение. Лесно е да персонализирате всеки бутон на дистанционното за удобно използване.
Достъп до APP библиотеката на Smart TV с бутона SMART. Лесен избор и настройка на код от библиотеката с кодове.