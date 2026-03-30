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Shaver S9000 Prestige Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ
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SP9883/36
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Ръководство за потребителя
Shaver S9000 PrestigeПоставка за почистване
Регулируема приставка за оформяне на брада RQ111
ShaversПредпазна капачка
USB стенен адаптер HQ87
Shaver S9000 PrestigeПодложка за безжично зареждане
Държач на бръснещи глави
Shaver S9000 PrestigeЛуксозен калъф за пътуване
Shaver S9000 PrestigeДолен модул за бръснене
ShaverПрецизен тример
ShaversПочистваща глава
SH91Резервни бръснещи глави
Капсула за поставка за бързо почистване
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