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Shaver S9000 Prestige Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

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Shaver S9000 PrestigeЕл. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

SP9883/36

Shaver S9000 Prestige Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 76.8 kB
  • 30 March 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 4.5 MB
  • 21 October 2025

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