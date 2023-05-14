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  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
  • Близко до кожата бръснене, но изключително нежно

Shaver S9000 PrestigeЕл. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

SP9883/36

4.7
| (492) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Близко до кожата бръснене, но изключително нежно
Насладете се на максимална близост и комфорт с Philips Shaver Series 9000 Prestige. Подстригва до 0,00 мм близо до кожата със системата за бръснене Lift & Cut, а технологията SkinIQ се адаптира към всеки контур на лицето ви дори при 7-дневна брада.​
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

Най-гладкото бръснене дори при 7-дневна брада

Близко до кожата бръснене, но изключително нежно

  • Близко до кожата

  • Ножчета NanoTech Dual Precision

  • Хидропокритие SkinGlide

  • Система със силноподвижно окачване

  • До 5 години гаранция*****

До 0,00 mm близост до кожата с нашата система Lift & Cut

До 0,00 mm близост до кожата с нашата система Lift & Cut

Нашата патентована и уникална система за въртящо се бръснене Lift & Cut повдига нежно космите от корените, преди да ги отреже прецизно близко до кожата (до 0,00 mm до кожата), без ножчетата дори да докосват кожата ви. Най-добрата прецизност за гладко бръснене до вечерта*.

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Въртящите се самобръсначки на Philips са специално проектирани да съответстват на вашия естествен растеж на окосмяването, като улавят всички косми, растящи във всяка посока, благодарение на въртящите се на 360 градуса ножчета, които режат във всяка посока. С до 165 000 действия на рязане в минута ножчетата NanoTech Dual Precision режат с до 25% повече косми на ход.

Адаптира се към всеки контур със система със силноподвижно окачване

Адаптира се към всеки контур със система със силноподвижно окачване

Системата със силноподвижно окачване с напълно гъвкави глави се адаптира напълно към всеки контур на лицето ви, като улавя дори труднодостъпните косъмчета на врата. Резултатът е изключително гладко и комфортно бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

492

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

14/05/2023

България

България

Супер гладко мокро и сухо бръснене с този нодел

Елегантна и бръсне много добре сухо и мокро. Ползвай всяка сутрин повече от 12 месеца и батерия издържа повече от 15 дни

Предимства

Икономична, бръсне много добре сухо и мокро

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

27/02/2023

България

България

Продуктът изглежда и работи като премиум в класа!

Бръсне бързо и максимално гладко гъста брада. В сравнение с предишния модел изглежда по-ефективна. Липсата на устройство за почистване е плюс за мен, защото предния модел, който ползвах с такова устройство почистване не всеки път почистваше и сутрин машинката беше мокра и непочистена. Батерията също така се дозарежда всеки път при почистване, което и скъсява живота.

Предимства

Значително подобрена в сравнение с предишната 9000 серия

Недостатъци

За момента не съм открил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

02/11/2022

България

България

Поддържа гладко бръснене за около 2 мин.

Много добър продукт. Ползвал съм много други но кото филипс серия 9000 мисля че няма по-добра. Препоръчвам я, ще останете очаровани.

Предимства

Бързо бръснене. Бръсненето е удоволствие.

Недостатъци

Липсва подробно указание за смарт почистването.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. 92% от участниците в допитване са съгласни. Тест, проведен от независима агенция, с 95 участници мъже от Корея на възраст 18 – 65 години

      2. спрямо самобръсначката на Philips от серия 3000, при 3-дневна брада

      3. * спрямо предходния модел

      4. * * В сравнение с остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата

      5. * * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.