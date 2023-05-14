Преди три години си купих първата самобръсначка https://www.philips.bg/c-m-pe/face-shavers/S5600 Trimmera За подстригване на S5600 много бързо махаше насъбраната брада и после трите ножчета горе долу прилично бръснеха до гладкост, но се появяваше зачервяване и пъпки и затова избягвах да се бръсна редовно, предимно с Тримера махах насъбраната брада и рядко ползвах ножчетата... Колебаех се дали да купя тази бръсначка предвид скъпата цена. Оказа се че с трите ножчета вътре има повече ножчета във всяко кръгче и бръсне много по бързо от S5600 и няма зачервяване. Избрах варианта със зареждане с кабел и се зарежда супер бързо и батерията я зареждам веднъж в месеца - доста рядко... като примерно не се бръсна повече от седмица използвам триммера от S5600 за да махна дългата брада и после минавам с прецизните ножчета на Prestige и става по гладка кожата от колкото с което и да е бръснарско ножче и не се зачервява. Бръсна се предимно сухо и е супер, но и понякога докато се къпя със сапун за бръснене също става. След като ги изплакна във вода /супер лесно/ накисвам ножчетата в малко спирт за да се дезинфекцират и да няма пъпки при следващото бръснене. Trimmera на Prestige за съжаление не е толкова добър колкото този на S5600, по скоро става за да бакембарди но не и за да махнеш брада на няколко седмици. Не съм сигурен дали може да се ползва тримера на S5600 върху главата на Prestige, ако може би било идеална комбинация. Също видях в някакви сингапурски сайтове че има аксесоари за Prestige за бръснене в носа, масажиране на лицето и т.н. но не мога да намеря линка, тук в Европа се предлага единствено четката за чистене на пори за съжалиене. Друго нещо важно да отбележа с главата трите ножчета мога да се бръсна и ако имам брада на няколко дни без проблем и без да ме скубе. При S5600 щях да се чуствам като с кола маска и там задължително с Тримера обирах дългите косми и после предимно мокро със сапун за бръснене с трите ножчета бръснех до гладко. Тук с Prestige не е задължително да минавам С тримера ако е на няколко дни. И спокойно мога сухо да се бръсна и става супер гладка кожата и не се зачервява. Много съм доволен! Като цяло - определено си заслужава инвестицията. С кеф си се бръсна всеки път!!!