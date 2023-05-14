Близко до кожата
Ножчета NanoTech Dual Precision
Хидропокритие SkinGlide
Система със силноподвижно окачване
До 5 години гаранция*****
Нашата патентована и уникална система за въртящо се бръснене Lift & Cut повдига нежно космите от корените, преди да ги отреже прецизно близко до кожата (до 0,00 mm до кожата), без ножчетата дори да докосват кожата ви. Най-добрата прецизност за гладко бръснене до вечерта*.
Въртящите се самобръсначки на Philips са специално проектирани да съответстват на вашия естествен растеж на окосмяването, като улавят всички косми, растящи във всяка посока, благодарение на въртящите се на 360 градуса ножчета, които режат във всяка посока. С до 165 000 действия на рязане в минута ножчетата NanoTech Dual Precision режат с до 25% повече косми на ход.
Системата със силноподвижно окачване с напълно гъвкави глави се адаптира напълно към всеки контур на лицето ви, като улавя дори труднодостъпните косъмчета на врата. Резултатът е изключително гладко и комфортно бръснене.
4.7
от 5
492
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
ValYov
14/05/2023
България
Супер гладко мокро и сухо бръснене с този нодел
Елегантна и бръсне много добре сухо и мокро. Ползвай всяка сутрин повече от 12 месеца и батерия издържа повече от 15 дни
Предимства
Икономична, бръсне много добре сухо и мокро
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
asendb
27/02/2023
България
Продуктът изглежда и работи като премиум в класа!
Бръсне бързо и максимално гладко гъста брада. В сравнение с предишния модел изглежда по-ефективна. Липсата на устройство за почистване е плюс за мен, защото предния модел, който ползвах с такова устройство почистване не всеки път почистваше и сутрин машинката беше мокра и непочистена. Батерията също така се дозарежда всеки път при почистване, което и скъсява живота.
Предимства
Значително подобрена в сравнение с предишната 9000 серия
Недостатъци
За момента не съм открил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
Сесо
02/11/2022
България
Поддържа гладко бръснене за около 2 мин.
Много добър продукт. Ползвал съм много други но кото филипс серия 9000 мисля че няма по-добра. Препоръчвам я, ще останете очаровани.
Предимства
Бързо бръснене. Бръсненето е удоволствие.
Недостатъци
Липсва подробно указание за смарт почистването.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver S9000 Prestige SP9863/14 Ел. самобръсначка мокро, сухо бръснене, серия 9000
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
92% от участниците в допитване са съгласни. Тест, проведен от независима агенция, с 95 участници мъже от Корея на възраст 18 – 65 години
спрямо самобръсначката на Philips от серия 3000, при 3-дневна брада
* спрямо предходния модел
* * В сравнение с остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата
* * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.