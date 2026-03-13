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Saeco GranAroma Напълно автоматична машина за еспресо
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SM6585/00
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EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Аксесоари за поддръжкаФилтър за накип и вода
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
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