ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
  • Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас

Прекратен продукт

Saeco GranAromaНапълно автоматична машина за еспресо

SM6585/00

4.9
| (155) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас
Персонализирайте интуитивно ароматни кафе напитки, като капучино и лате макиато, с предварително зададени вкусови профили чрез менюто CoffeeMaestro и се насладете на копринена млечна пяна от външната ни кана за мляко дори когато правите две напитки с мляко едновременно.
Виж всички предимства

Персонализирайте лесно кафето си с предв. зададени настройки за вкус

Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас

  • 16 напитки

  • 6 потребителски профила

  • Метална предна страна

  • Цветен TFT дисплей

Насладете се на 16 вкусни напитки, направени с Вашето участие и идеи

Насладете се на 16 вкусни напитки, направени с Вашето участие и идеи

Открийте света на кафето – от познати рецепти, като еспресо и капучино, до специални напитки с кафе, като италианско еспресо макиато.

3 предв. зададени настройки за вкус, съобразени с вашите нужди, с CoffeeMaestro

3 предв. зададени настройки за вкус, съобразени с вашите нужди, с CoffeeMaestro

Персонализирайте вашето кафе - изживяване, като изберете желания вкусов профил (Delicato, Intenso, Forte) за вашата напитка. Кафемашината автоматично регулира настройките за приготвяне, като сила, обем на кафе и време за предварително овлажняване, за да ви поднесе правилния вкус.

HygieSteam премахва ≤ 99,9% от микроорганизмите върху частите на каната*

HygieSteam премахва ≤ 99,9% от микроорганизмите върху частите на каната*

Нашата иновативна система за автоматично почистване HygieSteam премахва 99,9% от микроорганизмите върху частите на каната за мляко*.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

155

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

3
2

11/10/2024

България

България

Продуктът е страхотен

Отличен избор за тези, които търсят надеждна и лесна за употреба кафемашина.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

07/10/2024

България

България

Страхотна кафемашина

Philips Saeco GranAroma е идеален избор за любителите на кафето, които търсят комбинация от качество, удобство и стил. С нея всеки ден можете да се наслаждавате на перфектно приготвено кафе у дома.

Предимства

Лесно почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

07/10/2024

България

България

Продукт с много добри характеристики

Машината работи много добре. Кафето е страхотно, плътно и с чудесен каймак. Комбинациите с мляко са чудесни. Много лесна за употреба.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 99,9999% от микроорганизмите, въз основа на лабораторни тестове.

      2. Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.