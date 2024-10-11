Прекратен продукт
16 напитки
6 потребителски профила
Метална предна страна
Цветен TFT дисплей
Открийте света на кафето – от познати рецепти, като еспресо и капучино, до специални напитки с кафе, като италианско еспресо макиато.
Персонализирайте вашето кафе - изживяване, като изберете желания вкусов профил (Delicato, Intenso, Forte) за вашата напитка. Кафемашината автоматично регулира настройките за приготвяне, като сила, обем на кафе и време за предварително овлажняване, за да ви поднесе правилния вкус.
Нашата иновативна система за автоматично почистване HygieSteam премахва 99,9% от микроорганизмите върху частите на каната за мляко*.
4.9
от 5
155
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Dn24
11/10/2024
България
Продуктът е страхотен
Отличен избор за тези, които търсят надеждна и лесна за употреба кафемашина.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
Ektr
07/10/2024
България
Страхотна кафемашина
Philips Saeco GranAroma е идеален избор за любителите на кафето, които търсят комбинация от качество, удобство и стил. С нея всеки ден можете да се наслаждавате на перфектно приготвено кафе у дома.
Предимства
Лесно почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
4о4ko
07/10/2024
България
Продукт с много добри характеристики
Машината работи много добре. Кафето е страхотно, плътно и с чудесен каймак. Комбинациите с мляко са чудесни. Много лесна за употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за GranAroma SM6580/10 Напълно автоматична машина за еспресо
99,9999% от микроорганизмите, въз основа на лабораторни тестове.
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.