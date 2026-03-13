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Saeco PicoBaristo Aвтоматична кафемашина
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SM5460/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5460/10 - English (US)
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Аксесоари за поддръжкаФилтър за накип и вода
Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
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