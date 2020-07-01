Прекратен продукт
10 напитки
Вградена кана за мляко
Черно
AquaClean
Нашите мелачки са направени от високотехнологична керамика: изключително твърда и прецизна. Пресните зърна се смилат нежно без опасност от прегряване, извличайки най-добрите аромати, което осигурява кафе с превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.
Усъвършенстваният дисплей показва всяка подходящата информация за лесно боравене с машината и извличането на най-добро качество. Комбинацията от икони и текст ще ви направлява през всички опции за персонализиране и важните дейности по поддръжка.
AquaClean е нашият патентован воден филтър, предназначен да подобри качеството на вашето кафе чрез пречистване на водата. Също така предотвратява натрупването на котлен камък във водния кръг на вашата кафемашина: правете до 5000* чаши без отстраняване на котлен камък, като редовно сменяте филтъра.
5.0
от 5
23
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Monimo
01/07/2020
България
Перфектен продукт
Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Диди Диди
19/06/2020
България
Чудесен продукт!
Марката ми допадна. Четох из интернет и се спрях на нея.
Предимства
Лесна за употреба
Недостатъци
Така и не разбрах колко грама кафе използва за различните кафета.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Хтина
19/06/2020
България
Отличен, препоръчвам
доволна съм от кафе автомата, почитател съм на продуктите на Philips
Предимства
работи добре, отговори на всичките ми очаквания, кафето е супер
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.
Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване