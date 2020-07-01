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  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви

Прекратен продукт

Saeco PicoBaristoAвтоматична кафемашина

SM5460/10

5
| (23) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
PicoBaristo е компактна машина, която глези любителите на кафето с разнообразие. Чрез потребителския интерфейс можете да избирате сред голямо разнообразие от специалитети с едно докосване. А с филтъра AquaClean можете да се наслаждавате на до 5000 чашки* без декалциране
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10 напитки, приготвени от компактна машина

Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви

  • 10 напитки

  • Вградена кана за мляко

  • Черно

  • AquaClean

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от високотехнологична керамика: изключително твърда и прецизна. Пресните зърна се смилат нежно без опасност от прегряване, извличайки най-добрите аромати, което осигурява кафе с превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

Подобрено управляване на вашата машина чрез усъвършенствания дисплей

Подобрено управляване на вашата машина чрез усъвършенствания дисплей

Усъвършенстваният дисплей показва всяка подходящата информация за лесно боравене с машината и извличането на най-добро качество. Комбинацията от икони и текст ще ви направлява през всички опции за персонализиране и важните дейности по поддръжка.

Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък

Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък

AquaClean е нашият патентован воден филтър, предназначен да подобри качеството на вашето кафе чрез пречистване на водата. Също така предотвратява натрупването на котлен камък във водния кръг на вашата кафемашина: правете до 5000* чаши без отстраняване на котлен камък, като редовно сменяте филтъра.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

23

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

01/07/2020

България

България

Перфектен продукт

Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

19/06/2020

България

България

Чудесен продукт!

Марката ми допадна. Четох из интернет и се спрях на нея.

Предимства

Лесна за употреба

Недостатъци

Така и не разбрах колко грама кафе използва за различните кафета.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

19/06/2020

България

България

Отличен, препоръчвам

доволна съм от кафе автомата, почитател съм на продуктите на Philips

Предимства

работи добре, отговори на всичките ми очаквания, кафето е супер

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.

      2. Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване