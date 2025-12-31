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Слушалки с микрофон

SHL5005WT/00

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

За любовта към музиката

Тези слушалки са създадени, за да се наслаждавате на музиката навсякъде, където отидете. Меките възглавнички ви позволяват да продължите да слушате своите любими песни. Чудесното качество на звука ви дава едно ново усещане за слушане.

Виж всички предимства

Навсякъде, където отидете!

За любовта към музиката

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Слушалката се сгъва плоско за лесно съхранение и носене

Слушалката се сгъва плоско за лесно съхранение и носене

32 мм мембрани за високоговорители ви дават страхотен звук с дълбока основа

32 мм мембрани за високоговорители ви дават страхотен звук с дълбока основа

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани с това, което е най-важно за вас.

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