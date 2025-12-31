SHL5005WT/00
За любовта към музиката
Тези слушалки са създадени, за да се наслаждавате на музиката навсякъде, където отидете. Меките възглавнички ви позволяват да продължите да слушате своите любими песни. Чудесното качество на звука ви дава едно ново усещане за слушане.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване
Слушалката се сгъва плоско за лесно съхранение и носене
32 мм мембрани за високоговорители ви дават страхотен звук с дълбока основа
Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани с това, което е най-важно за вас.
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