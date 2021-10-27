Прекратен продукт
SHL3175WT/00
40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Компактно сгъване
40 мм неодимови високоговорители, които създават силно отчетливи баси
Мощни баси, идеални за слушане с наслада. Не се заблуждавайте от елегантния им дизайн, тъй като специално създадените отвори за баси и специално настроените възбудители предоставят изключително ниски крайни честоти, които осигуряват на слушалките уникалния емблематичен звук Bass+. За да се постигне високото качество на басите за всяка продукция, се използва отделна акустична мощност.
Уникалната компактна сгъваема конструкция ви осигурява най-доброто преживяване, когато сте в движение. Слушалките могат да бъдат с конструкция, която се сгъва до плоско състояние, или компактно сгънати за лесно пренасяне и съхранение.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Предимства
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Недостатъци
Nincs ilyen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal