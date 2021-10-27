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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
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  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

BASS+Слушалки с микрофон

SHL3175BK/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Почувствайте ги. BASS+
Слушалките Philips BASS+ внасят силни отчетливи баси във вашата музика. Побирайки мощни ударни баси в елегантен и здрав корпус, слушалките със скоби за ушите са проектирани за тези от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

  • Меки наушници

  • Компактно сгъване

40 мм неодимови високоговорители

40 мм неодимови високоговорители

40 мм неодимови високоговорители, които създават силно отчетливи баси

Силни отчетливи баси, които можете да усетите

Силни отчетливи баси, които можете да усетите

Мощни баси, идеални за слушане с наслада. Не се заблуждавайте от елегантния им дизайн, тъй като специално създадените отвори за баси и специално настроените възбудители предоставят изключително ниски крайни честоти, които осигуряват на слушалките уникалния емблематичен звук Bass+. За да се постигне високото качество на басите за всяка продукция, се използва отделна акустична мощност.

Сгъва се в компактна форма за лесно прибиране и носене

Сгъва се в компактна форма за лесно прибиране и носене

Уникалната компактна сгъваема конструкция ви осигурява най-доброто преживяване, когато сте в движение. Слушалките могат да бъдат с конструкция, която се сгъва до плоско състояние, или компактно сгънати за лесно пренасяне и съхранение.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Предимства

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Недостатъци

Nincs ilyen.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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