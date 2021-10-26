Прекратен продукт
SHL3075RD/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване
Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи баси.
Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.
Това са силни, мощни баси, които ви позволяват истински да усетите ритъма. Не се подвеждайте по елегантния дизайн – специално настроените възбудители и отвори за баси предоставят изключително ниски крайни честоти за създаване на уникалния емблематичен звук BASS+.
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Предимства
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Недостатъци
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Предимства
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Недостатъци
дріт
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном
rrmage
10/04/2019
Україна
Отличные наушники
Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL3075WT Навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHL3075WT Навушники з мікрофоном