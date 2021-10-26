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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHL3075BL/00

4.9
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Почувствайте ги. BASS+
Слушалките Philips BASS+ внасят силни, отчетливи баси във вашата музика. Побирайки мощни, ударни баси в елегантен и компактен корпус, слушалките са проектирани за тези от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

32-милиметрови мембрани за високоговорители

32-милиметрови мембрани за високоговорители

Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи баси.

Проектирани за оптимално прилягане

Проектирани за оптимално прилягане

Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.

Силни, отчетливи баси, които можете да усетите

Силни, отчетливи баси, които можете да усетите

Това са силни, мощни баси, които ви позволяват истински да усетите ритъма. Не се подвеждайте по елегантния дизайн – специално настроените възбудители и отвори за баси предоставят изключително ниски крайни честоти за създаване на уникалния емблематичен звук BASS+.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Предимства

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Недостатъци

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Предимства

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Недостатъци

дріт

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL3075BL Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Отличные наушники

Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL3075WT Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHL3075WT Навушники з мікрофоном

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