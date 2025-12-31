Прекратен продукт
SHE5205WT/00
Мощен звук
SHE5205 е издръжлива слушалка за поставяне в ухото с гумено покритие от задната страна за защита. Експлозивните мембрани на високоговорителите предоставят дълбоки баси, което прави звука толкова мощен, колкото и техния външен вид. Изключителна шумоизолация, вграден микрофон и контрол в издръжлив кабел.
8,6 мм мембрани/полузатворен гръб
За поставяне в ушите
Предпазителят на кабела със стоманена пружина и гуменият гръб на корпуса предоставят допълнителна защита за издържане дори на най-сериозната употреба.
Подсиленият кабел с 2,5 мм диаметър и здравият корпус на слушалките осигуряват страхотен звук и дълбоки баси.
Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани с това, което е най-важно за вас.
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