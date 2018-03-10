Прекратен продукт
SHE4205BK/00
Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена
Микрокапсули
Това, че са леки, не значи, че са крехки. Създаден за използване в движение, кабелът на слушалките има вграден предпазител от опъване за по-голяма издръжливост и по-дълъг живот.
Емблематичен дизайн със свежи, модерни бляскави акценти.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Слушалки с микрофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Слушалки с микрофон
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Предимства
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Недостатъци
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Предимства
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Недостатъци
Zvuk není perfektní
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem