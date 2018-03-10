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  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE4205BK/00

4.7
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Допълващи вашето ежедневие по безупречен начин и идеални за носене, слушалките Philips Flite Hyprlite предоставят ясен звук в съчетание с безгрижно удобство. Супертънки и невероятно леки, слушалките почти не се усещат при носене.
Виж всички предимства

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена

  • Микрокапсули

Издръжлив кабел с предпазител от опъване

Издръжлив кабел с предпазител от опъване

Това, че са леки, не значи, че са крехки. Създаден за използване в движение, кабелът на слушалките има вграден предпазител от опъване за по-голяма издръжливост и по-дълъг живот.

Лъскави акценти с металически отблясък

Лъскави акценти с металически отблясък

Емблематичен дизайн със свежи, модерни бляскави акценти.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Слушалки с микрофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Слушалки с микрофон

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Предимства

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Недостатъци

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Предимства

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Недостатъци

Zvuk není perfektní

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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