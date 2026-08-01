Привлечете вниманието

Насладете се на музиката си, където и да отидете. Тези слушалки с микрокапсули се предлагат в четири ярки цвята и могат да се похвалят с прозрачен корпус на високоговорителя с цветни кабели. Защо да се смесвате с тълпата, когато сте родени, за да се откроявате?