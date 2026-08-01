Прекратен продукт
SHE2305PP/00
Наличен в
Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена
вграден микрофон
Розово и лилаво
Изключително удобни
Кажете го силно с ярките цветни кабели и полупрозрачния корпус на високоговорителя. 12,2 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен, чист звук и подобаващ бас.
Овалната форма на тези леки микрокапсули означава, че можете да се насладите на музиката си в истински комфорт.
Дистанционното управление в кабела улеснява провеждането на разговор или поставянето на пауза на вашите мелодии. Всичко това, без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа звука чист, когато говорите.
Отзиви