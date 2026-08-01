ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието
  • Привлечете вниманието

Прекратен продукт

Слушалки с микрокапсули с микрофон

SHE2305PP/00

Наличен в

Розово-лилаво
Розово-лилаво
Синьо
Синьо
Черно
Черно
Привлечете вниманието
Насладете се на музиката си, където и да отидете. Тези слушалки с микрокапсули се предлагат в четири ярки цвята и могат да се похвалят с прозрачен корпус на високоговорителя с цветни кабели. Защо да се смесвате с тълпата, когато сте родени, за да се откроявате?
Виж всички предимства

Привлечете вниманието

  • Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена

  • вграден микрофон

  • Розово и лилаво

  • Изключително удобни

Ярки, цветни кабели. Прозрачен корпус на високоговорителя

Кажете го силно с ярките цветни кабели и полупрозрачния корпус на високоговорителя. 12,2 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен, чист звук и подобаващ бас.

Леки микрокапсули с овална форма за комфорт

Овалната форма на тези леки микрокапсули означава, че можете да се насладите на музиката си в истински комфорт.

Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между музика и обаждания

Дистанционното управление в кабела улеснява провеждането на разговор или поставянето на пауза на вашите мелодии. Всичко това, без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа звука чист, когато говорите.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!