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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

SHB4385BK/00

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Почувствайте ги. BASS+
Безжичните слушалки BASS+ True на Philips ви осигуряват обемен и плътен бас с пълна свобода. Живейте без окови с надеждна свързаност и изключително дълъг живот на батериите, както и компактен калъф за зареждане. Създадени със стабилен процеп за сигурно прилепване.
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Почувствайте ги. BASS+

  • 8,2 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 6 + 6 часа възпроизвеждане

  • Сигурно прилягане

3 размера за персонализирано прилепване

3 размера за персонализирано прилепване

Силиконови накрайници за уши в 3 размера за по-добро, персонализирано прилягане.

Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане

Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане

С 6 часа време на възпроизвеждане вие ще имате достатъчно захранване, за да слушате музика продължително време. Свързването към калъфа за зареждане също ви осигурява още 6 часа време за възпроизвеждане.

8,2 мм мембрани за високоговорители

8,2 мм мембрани за високоговорители

Слушалките BASS+ разполагат с 8,2 мм мембрани за високоговорители, които предоставят обемен, пулсиращ бас.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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