Прекратен продукт
SHB4385BK/00
8,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6 + 6 часа възпроизвеждане
Сигурно прилягане
Силиконови накрайници за уши в 3 размера за по-добро, персонализирано прилягане.
С 6 часа време на възпроизвеждане вие ще имате достатъчно захранване, за да слушате музика продължително време. Свързването към калъфа за зареждане също ви осигурява още 6 часа време за възпроизвеждане.
Слушалките BASS+ разполагат с 8,2 мм мембрани за високоговорители, които предоставят обемен, пулсиращ бас.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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