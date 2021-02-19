Прекратен продукт
SHB4305WT/00
12,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6-часово възпроизвеждане
Изключително удобни
Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.
С 6 часа време за възпроизвеждане ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.
Лесно сдвоете вашите слушалки с Bluetooth устройство за безжична музика.
3.7
от 5
15
Отзиви
Росен 1
19/02/2021
България
Звукът номер 1
Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Р Трад
14/12/2020
България
Прекрасен звук!
Спрямо качество на звука, цена, удобство - слушалките са много добри и ги препоръчвам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Предимства
bass, odporne na wodę, fajny design,
Недостатъци
brak
Този отзив е направен за SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Този отзив е направен за SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Реалните резултати е възможно да се различават