Наличен в
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон Flow 2
1 м +
Нашата клинично доказана* клапа против колики е проектирана за намаляване на коликите и газовете. Клиничните проучвания показват, че бутилката Philips Avent намалява коликите и дразненето. Дразненето е значително намалено през нощта, като бебетата, хранени с бутилки против колики Philips Avent, изпитват 60% по-малко дразнене от бебетата, хранени с вентилирана бутилка на водещ конкурент.
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.
Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.
4.8
от 5
33
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Предимства
Якість, прочність
Недостатъци
Не виявив
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Предимства
Якісні матеріали
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на водещ конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да предотврати потъването на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.