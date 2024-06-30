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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Philips AventБебешка бутилка против колики

SCY100/01

4.9
| (81) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Наличен в

4 унции
4 унции
260 мл/9 унции
260 мл/9 унции
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашите бутилки против колики със система от клапи против колики и текстуриран биберон са проектирани така, че да сведат до минимум прекъсванията на храненето и дискомфорта. С вградената клапа против колики въздухът се насочва в бутилката и далеч от стомахчето на бебето.
Виж всички предимства

Проектирана за хранене без прекъсване

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон Flow 1

  • 0 м +

Уникална клапа против колики – проектирана за намаляване на поглъщането на въздух

Уникална клапа против колики – проектирана за намаляване на поглъщането на въздух

Нашата клинично доказана* клапа против колики е проектирана за намаляване на коликите и газовете. Клиничните проучвания показват, че бутилката Philips Avent намалява коликите и дразненето. Дразненето е значително намалено през нощта, като бебетата, хранени с бутилки против колики Philips Avent, изпитват 60% по-малко дразнене от бебетата, хранени с вентилирана бутилка на водещ конкурент.

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

81

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Малюк з задоволенням бере пляшечку

Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.

Предимства

Зручна

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Гарна якість

Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Откази от отговорност

      1. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на водещ конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да предотврати потъването на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.