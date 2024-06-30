Наличен в
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон Flow 1
0 м +
Нашата клинично доказана* клапа против колики е проектирана за намаляване на коликите и газовете. Клиничните проучвания показват, че бутилката Philips Avent намалява коликите и дразненето. Дразненето е значително намалено през нощта, като бебетата, хранени с бутилки против колики Philips Avent, изпитват 60% по-малко дразнене от бебетата, хранени с вентилирана бутилка на водещ конкурент.
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.
Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.
4.9
от 5
81
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Предимства
Зручна
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на водещ конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да предотврати потъването на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.