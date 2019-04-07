Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)