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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF755/07

3.3
| (15) Отзиви
Отпиване без протичане
Новата чашка за отпиване Philips Avent без бисфенол-А разполага с чакаща патент клапа, която предотвратява разливането. Устойчивият на захапване улей и дръжките осигуряват на мъничето ви лесно пиене. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 12 унции/340 мл

  • 18 м +

Без изтичане! Потвърдено от майките

Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.

Лесно превръщане в чаша със свободен поток

Просто махнете клапана и чашката за отпиване се превръща в чаша със свободен поток.

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

15

Отзиви

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Чашка з носиком

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Tilaga tass

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF755/00 Tilaga tass

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