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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF753

3.9
| (42) Отзиви
Отпиване без протичане
Новата чашка за отпиване Philips Avent без бисфенол-А разполага с очакваща патентоване клапа, която гарантира пиене без разливане. Меките ръкохватки от нехлъзгав материал гарантират лесното хващане от малки ръчички, а твърдият улей е устойчив на хапане. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 260 мл/9 унции

  • 12 м +

  • Твърд накрайник

Без изтичане! Потвърдено от майките

Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.

Лесно превръщане в чаша със свободен поток

Просто махнете клапана и чашката за отпиване се превръща в чаша със свободен поток.

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

42

Отзиви

21/06/2019

Україна

Україна

цей продукт дуже зручний у використанні.

Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753 Чашка з носиком

21/06/2019

Україна

Україна

Не протекает, ребенок сразу понял как пить

[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753/07 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753/07 Чашка з носиком

18/09/2018

Україна

Україна

Замечательный продукт

Решили купить эту чашку, т.к. дочке уже не хватает объёма бутылочки 125мл. Долго с мужем пересматривали разные бутылочки, остановились на этом поильничке. Действительно не протекает, большим плюсом была совместимость с остальными бутылочками AVENT. Дочка подрастёт - уже и поильничек будет. Смутило только то, что защитная крышечка практически не держится на поильнике, но не считаем это существенным недостатком, пока чашка будет использоваться с клапаном.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753/06 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF753/06 Чашка з носиком

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