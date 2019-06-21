Прекратен продукт
SCF753
Отпиване без протичане
260 мл/9 унции
12 м +
Твърд накрайник
Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.
Просто махнете клапана и чашката за отпиване се превръща в чаша със свободен поток.
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
3.9
от 5
42
Отзиви
Gallinnka86
21/06/2019
Україна
цей продукт дуже зручний у використанні.
Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.
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Този отзив е направен за SCF753 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
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ElenaBer
21/06/2019
Україна
Не протекает, ребенок сразу понял как пить
[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF753/07 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF753/07 Чашка з носиком
Anastasia
18/09/2018
Україна
Замечательный продукт
Решили купить эту чашку, т.к. дочке уже не хватает объёма бутылочки 125мл. Долго с мужем пересматривали разные бутылочки, остановились на этом поильничке. Действительно не протекает, большим плюсом была совместимость с остальными бутылочками AVENT. Дочка подрастёт - уже и поильничек будет. Смутило только то, что защитная крышечка практически не держится на поильнике, но не считаем это существенным недостатком, пока чашка будет использоваться с клапаном.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF753/06 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF753/06 Чашка з носиком
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