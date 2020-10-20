Прекратен продукт
Отпиване без протичане
260 мл/9 унции
12 м +
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF747/02 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF747/02 Чашка з носиком
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
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Този отзив е направен за SCF747/04 Lonček z ustnikom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF747/04 Lonček z ustnikom
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Предимства
Jó áron jó minőség.
Недостатъци
Nincs ilyen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
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