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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF747/04

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Отпиване без протичане
Чашката за отпиване Philips AVENT без бисфенол-А разполага с мек силиконов улей, който осигурява пиене без разливане. Заедно с меките ръкохватки вашето дете може да се научи да пие самостоятелно. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 260 мл/9 унции

  • 12 м +

Вградена клапа за пиене без разливане

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/02 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/02 Чашка з носиком

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/04 Lonček z ustnikom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/04 Lonček z ustnikom

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Предимства

Jó áron jó minőség.

Недостатъци

Nincs ilyen.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

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