Прекратен продукт
Отпиване без протичане
7 унции/200 мл
6 м +
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.
4.5
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/03 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/03 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Предимства
за
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/02 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/02 Чашка з носиком
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