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  • Отпиване без протичане
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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF746/01

4.9
| (18) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Отпиване без протичане
Чашката за отпиване Philips AVENT без бисфенол-А разполага с мек силиконов улей, който осигурява пиене без разливане. Заедно с меките ръкохватки вашето дете може да се научи да пие самостоятелно. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 7 унции/200 мл

  • 6 м +

Вградена клапа за пиене без разливане

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

18

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyakorlatban is bizonyított

Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.

Предимства

Minden szempontból praktikus

Недостатъци

Nem tudok ilyet mondani

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Служител на Philips

A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek

[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.

Предимства

Tökéletes termék

Недостатъци

Ilyen nincs

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék

Предимства

Nem csepeg

Недостатъци

Nincs olyan

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

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