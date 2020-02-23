Прекратен продукт
Отпиване без протичане
7 унции/200 мл
6 м +
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.
4.9
от 5
18
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Предимства
Minden szempontból praktikus
Недостатъци
Nem tudok ilyet mondani
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Служител на Philips
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Предимства
Tökéletes termék
Недостатъци
Ilyen nincs
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Предимства
Nem csepeg
Недостатъци
Nincs olyan
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.