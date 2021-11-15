Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон за бавен поток
1 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
4.9
от 5
210
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
15/11/2021
Україна
Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!
Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!
Предимства
Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Тістечко
11/11/2021
Україна
Дуже якісний виріб.
Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість
Предимства
Так
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Катрін
10/11/2021
Україна
Виріб має найновітніші функції!
Дуже якісна продукція, яка продумана до малесеньких дрібничок. Ми вже 2 роки користується і пляшечками, і пустушками і молокоотсосом! Якість супер! Всім мама рекомендую!
Предимства
Всим задоволена
Недостатъци
Немає мінусів
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС