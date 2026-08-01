ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Запазва напитките пресни по-дълго време
  • Запазва напитките пресни по-дълго време

Прекратен продукт

Philips AventИзолирана чаша

SCF670/01

Запазва напитките пресни по-дълго време
Изолираната чаша Philips Avent е идеална за разходка навън. Стилната капачка запазва течността прясна по-дълго време. Има устойчив на хапане накрайник и клапан срещу разливане.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Устойчив накрайник без разливане

Запазва напитките пресни по-дълго време

  • 260 мл

  • 12 м +

Идеални за разходка, запазват течността прясна

Идеални за разходка, запазват течността прясна

Тази стилна чашка помага за запазване на напитката на вашето дете прясна за по-дълго време при излизане

Накрайник без разливане с патентован клапан

Накрайник без разливане с патентован клапан

Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.

По-бърз поток и устойчив на хапане накрайник

По-бърз поток и устойчив на хапане накрайник

Накрайникът е проектиран да бъде устойчив на хапане с по-бърз поток, а чашката има по-голяма вместимост за активни малки деца

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. Не е взаимозаменяема с другите чаши за деца Philips Avent