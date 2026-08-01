Прекратен продукт
SCF670/01
260 мл
12 м +
Тази стилна чашка помага за запазване на напитката на вашето дете прясна за по-дълго време при излизане
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
Накрайникът е проектиран да бъде устойчив на хапане с по-бърз поток, а чашката има по-голяма вместимост за активни малки деца
Отзиви
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Не е взаимозаменяема с другите чаши за деца Philips Avent