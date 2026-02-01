Прекратен продукт
SCF609/01
Хигиена в движение
Чашата Philips Avent с по-бърз поток е идеална за активното малко дете. Тя е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно. Чашата е с капачка на панта и удобна странична щипка за закачване към колан или багажна количка.
340 мл
18 м +, спортен улей
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
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