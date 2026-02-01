Прекратен продукт
SCF608/01
Хигиена в движение
С гамата чаши за деца Philips Avent не е трудно да се научиш да пиеш от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист дори когато сте в движение. Чашата е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно.
260 мл
12 м +, накрайник за малко дете
С дръжки
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
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