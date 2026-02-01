ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Снимка на продукта отпред и отгоре
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на един продукт
  • Снимка на продукта отпред и отгоре
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт

Прекратен продукт

Philips AventЧашка за малко дете

SCF608/01

Хигиена в движение

С гамата чаши за деца Philips Avent не е трудно да се научиш да пиеш от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист дори когато сте в движение. Чашата е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно.

Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Без разливане, лесно отпиване

Хигиена в движение

  • 260 мл

  • 12 м +, накрайник за малко дете

  • С дръжки

Накрайник без разливане с патентован клапан

Накрайник без разливане с патентован клапан

Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Цялата чашка може да бъде стерилизирана с хигиенни цели

Цялата чашка може да бъде стерилизирана с хигиенни цели

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 