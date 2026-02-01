Прекратен продукт
SCF606/01
Хигиена в движение
Чашата за пиене за малко дете Philips Avent е лесна стъпка от храненето с бутилка към пиенето от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист дори когато сте в движение. Тя е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно
200 мл
6 м +, мек накрайник
С дръжки
Патентованият клапан на чашата с улей Philips Avent контролира потока и предотвратява разливането дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение
Отзиви
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.