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Прекратен продукт

Philips AventЧашка за малко дете

SCF604/11

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Хигиена в движение

Чашата Philips Avent с по-бърз поток е идеална за активното малко дете. Тя е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно. Чашата е с капачка на панта и удобна странична щипка за закачване към колан или багажна количка.

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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Без разливане, по-бърз поток

Хигиена в движение

  • 340 мл

  • 18 м +, спортен улей

Накрайник без разливане с патентован клапан

Накрайник без разливане с патентован клапан

Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.

По-бърз поток и устойчив на хапане накрайник

По-бърз поток и устойчив на хапане накрайник

Накрайникът е проектиран да бъде устойчив на хапане с по-бърз поток, а чашката има по-голяма вместимост за активни малки деца

Капачката на панта пази накрайника чист

Капачката на панта пази накрайника чист

Капачката на панта ви дава гаранция за хигиена по всяко време, като пази накрайника чист и когато сте у дома, и когато сте в движение.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka

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