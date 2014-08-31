Прекратен продукт
Хигиена в движение
Чашата Philips Avent с по-бърз поток е идеална за активното малко дете. Тя е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно. Чашата е с капачка на панта и удобна странична щипка за закачване към колан или багажна количка.
340 мл
18 м +, спортен улей
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
Накрайникът е проектиран да бъде устойчив на хапане с по-бърз поток, а чашката има по-голяма вместимост за активни малки деца
Капачката на панта ви дава гаранция за хигиена по всяко време, като пази накрайника чист и когато сте у дома, и когато сте в движение.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
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Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF604/11 Kubek dla dziecka
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