Съвършена защита за кърмата ви
Торбичките за съхранение на кърма Philips Avent предоставят безопасно и сигурно съхранение на ценната ви кърма. Те могат да се съхраняват в хладилник или фризер и са предварително стерилизирани за незабавна употреба.
Съхранение
Предварително стерилизирана
25 торбички
Затваряне с надежден, непропусклив двоен цип за безопасно съхранение на вашата кърма
Запечатването срещу вмешателство показва, че торбичката не е докосвана преди първата употреба – за пълна хигиена
Подсилените странични шевове и двуслойният материал гарантират допълнително спокойствие, че ценната ви кърма се съхранява безопасно във фризера или хладилника
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4.9
от 5
139
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Galesija
22/01/2017
България
Перфектни
Изключително удобни. На мен ми вършат по-добра работа и пестят повече от ценното ми време дори от контейнерчетата за съхранение на кърма. Предимство е, че са предварително стерилизирани и готови за употреба, както и че съхранението на кърмата в хладилник е до 48 часа.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Торбички за съхранение на кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Торбички за съхранение на кърма
Аврор
13/08/2023
Україна
Як контейнери, тільки компактні
Все добре продумано. Для зберігання запасів молока в морозильній камері саме те. Це як контейнери, тільки компактніші, зручніші й дешевші.
Предимства
зручний дизайн, ціна
Недостатъци
одноразовість
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Дата на използване 2023-07-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Дата на използване 2023-07-13
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Дуже зручно для зберігання молока
Брали разом з молоковідсмоктувачем і ці пакети,то дуже зручно зберігати молоко.Пакети гарної якості,молоко не витікає і добре зберігається в морозильній камері.Наморожуємо молочко і можна не переживати,що дитина залишиться голодна коли мамі треба відлучитись.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Дата на използване 2023-04-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Дата на използване 2023-04-13
Въз основа на глобално онлайн проучване на удовлетвореността, проведено през 2023 г. сред 10 109 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето.