Прекратен продукт
SCF602/12
Хигиена в движение
С гамата чаши за деца Philips Avent не е трудно да се научиш да пиеш от чаша. Капачката на панта пази накрайника винаги чист дори когато сте в движение. Чашата е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска или се хвърля във въздуха, освен това от нея се пие лесно.
260 мл
Твърд накрайник, 12 м +
С дръжки
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
Измерителна скала върху чашката за лесно приготвяне на напитката на детето ви
Устойчив на хапане улей за деца, които уверено пият от чаша, идеален за бебета, на които растат зъби
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
2.5
от 5
4
Отзиви
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.