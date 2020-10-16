Прекратен продукт
2 бутилки
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
5.0
от 5
22
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.