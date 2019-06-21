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  • Лесно отпиване

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF553/05

4.8
| (26) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Лесно отпиване
Чашката с улей Philips Avent е чудесна както за малките деца, така и за родителите. Мекият силиконов улей прави отпиването лесно, а по-малкият брой части осигурява по-лесно почистване на чашата
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Чашка за отпиване с мек улей за лесно пиене

Лесно отпиване

  • Лесно отпиване

  • 260 мл/9 унции

  • 9 м +

  • момче

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

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Силиконов улей от една част за лесно сглобяване

Клапата е вградена в улея, осигурявайки бързо и безпроблемно сглобяване.

Вълниста форма на контейнера за стабилен захват

Контейнерът на чашката за отпиване е проектиран да позволява лесно захващане за малки ръчички.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

26

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/00 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/00 Чашка з носиком

30/01/2022

România

România

Потвърден купувач

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Предимства

Forma sticlei si a tetinei

Недостатъци

Nu exista dezavantaje la acest produs

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Предимства

Nu curge, copilul nu se uda

Недостатъци

Nu sunt

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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