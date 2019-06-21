Прекратен продукт
Лесно отпиване
260 мл/9 унции
9 м +
момче
.
Клапата е вградена в улея, осигурявайки бързо и безпроблемно сглобяване.
Контейнерът на чашката за отпиване е проектиран да позволява лесно захващане за малки ръчички.
4.8
от 5
26
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/00 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/00 Чашка з носиком
Crossu
30/01/2022
România
Част от промоцията
Потвърден купувач
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Предимства
Forma sticlei si a tetinei
Недостатъци
Nu exista dezavantaje la acest produs
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Предимства
Nu curge, copilul nu se uda
Недостатъци
Nu sunt
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF553/03 Cană cu tetină de formare
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