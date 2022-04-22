Изключително здрав биберон
Ортодонтски и без бисфенол-А (BPA)
Комплект 2 бр.
18M+
Изключително големите въздушни отвори проветряват кожата на вашето бебе, като я поддържат по-суха, докато я успокояват.
Изключително здравият биберон приляга на естествената форма на небцето, зъбите и венците.
Ние избираме съзнателно силиконов материал за нашите биберони ultra soft и ultra air, тъй като е безопасен и инертен материал, широко използван в медицински приложения, без опасни химикали, ендокринни активни вещества (напр. бисфенол-А (BPA) и алергени.
4.9
от 5
144
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Silvia 2711
22/04/2022
България
Продуктът е чудесен
Единствената биберона която се хареса на моето бебе и ме спасява от безсънните нощи.
Предимства
Всичко е предимство
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Deeevine
21/04/2022
България
Страхотно качество
Много съм доволна от продукта, високо качество и лесни за използване, препоръчвам горещо.
Предимства
Качеството
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
20/04/2022
България
Децата ни са пристрастени към тях.
Като млада майка преди години на син и вече малко по-осъзната на дъщеря залъгалките на Avent са единствения избор както за мен ,така и за децата ми. Толкова са сладки заедно ,че не бързам да ги разделям. От синът си знам -винаги бъди подготвен ,ще ги загубят в най - неподходящия момент. И така имам две опаковки на склад в двата края на къщата. За мен продуктите на Avent заслужава напълно отличната си репутация сред майките и с лекото превръщат всеки невръстен младеж и девойка в свой лоялен клиент. Най-добрата маркетингова стратегия - всички печелят.
Предимства
Анатомични и чудесно прилягат , защото дори и новородени , успяваха да ги засмучат правилно и не сме имали безсънни нощи в играта " къде е биберона".
Недостатъци
За себе си не намирам такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF349/11 Залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.