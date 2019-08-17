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  • Изцеждайте повече. Бързо.
  • Изцеждайте повече. Бързо.

Прекратен продукт

Philips AventРъчна помпа за кърма

SCF300/20

4.4
| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Изцеждайте повече. Бързо.
Уникалната ръчна помпа за кърма Philips Avent SCF300/20 не съдържа бисфенол-A и гарантира повишена ефективност. Клинично доказано, тя изцежда повече кърма от болничните двойни електрически помпи*.
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Помпа за кърма, вдъхновена от природата

Изцеждайте повече. Бързо.

  • С приложена бутилка от 125 мл/4 унции

Патентована възглавничка за масаж

Патентована възглавничка за масаж

Петте меки "листенца" на помпата за кърма Philips Avent се огъват леко навътре и навън, докато помпате, и работят с вакуум, който имитира сученето на бебето.

Вакуумът наподобява сученето на бебето, за непрекъснат поток мляко

Лекият вакуум за изцеждане наподобява сученето на бебето, за да се осигури непрекъснат поток от мляко, изискващ по-малко изпомпване.

Меките масажиращи възглавнички пораждат естествено освобождаване, както бебето

Меките масажиращи възглавнички пораждат естествено освобождаване, както бебето

Патентованите масажиращи възглавнички на помпата за кърма Philips Avent се свиват и разпускат, имитирайки сученето на бебето, с което стимулират бързото и естествено потичане на кърма.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
3
2

17/08/2019

България

България

Страхотна е

Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

28/06/2017

България

България

Потвърден купувач

Много удобна и лесна за употреба!

Много удобен артикул, лесно преносим и сглобяем, който върши отлична работа в помощ на новородено бебе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Клинично доказано, тя изцежда по-бързо и повече кърма в сравнение с болничната помпа за период от 20 минути при последователно изцеждане от майки, родили преждевременно.