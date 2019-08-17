Прекратен продукт
С приложена бутилка от 125 мл/4 унции
Петте меки "листенца" на помпата за кърма Philips Avent се огъват леко навътре и навън, докато помпате, и работят с вакуум, който имитира сученето на бебето.
Лекият вакуум за изцеждане наподобява сученето на бебето, за да се осигури непрекъснат поток от мляко, изискващ по-малко изпомпване.
Патентованите масажиращи възглавнички на помпата за кърма Philips Avent се свиват и разпускат, имитирайки сученето на бебето, с което стимулират бързото и естествено потичане на кърма.
4.4
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Dobi
17/08/2019
България
Страхотна е
Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Sami81
28/06/2017
България
Потвърден купувач
Много удобна и лесна за употреба!
Много удобен артикул, лесно преносим и сглобяем, който върши отлична работа в помощ на новородено бебе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Клинично доказано, тя изцежда по-бързо и повече кърма в сравнение с болничната помпа за период от 20 минути при последователно изцеждане от майки, родили преждевременно.