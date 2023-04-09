Прекратен продукт
изключително мека и гъвкава
6 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
За деликатната кожа са необходими допълнителни грижи. Нашата технология на предпазителя позволява на тази залъгалка да следва естествените извивки на лицето на бебето за удобно прилягане. Вашето дребосъче ще има по-малко белези по кожата и по-малко дразнене.
Нашият заоблен предпазител намалява натиска за комфортно утешаване, което е нежно за бузите на вашето дребосъче.
Когато попитахме майките как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips Avent.
Награди
4.9
от 5
345
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Тайнствена
09/04/2023
България
Любимите биберони на бебето ми
Избрах бибероните на avent ,защото много харесах дизайна им , който следва естествените извивки на лицето на бебето и приляга идеално . Харесах биберона ,защото е изработен от мек силикон в симетрична форма . Изключително удобен за бебешката устичка и небцето на бебето. Бебето ми не заспива без него.
Предимства
Удобен и мек симетричен биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
krisi.t
09/04/2023
България
Чудесен продукт
Използваме ги от ден първи! Детето ги прие без проблем!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Summer07
08/04/2023
България
Анатомичен продукт
Избрах залагалките на Philips, защото за препоръчани от ортодонтската асоциация, а след като мъника също ги одобри не съжалих за избора.
Предимства
Ултра меки
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Разработено със съдействието на здравни специалисти и майки
Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано при нашите модели ultra air и ultra soft
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
№ 1 глобална марка за залъгалки
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
85% от анкетираните майки считат, че тази залъгалка се усеща по-мека от осем подобни модела на други водещи майки, независимо проучване, САЩ, февруари 2017 г.