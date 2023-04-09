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  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
  • Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе

Прекратен продукт

Philips Aventзалъгалка ultra soft

SCF212/22

4.9
| (345) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

1 награда

Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе
Погрижете се за чувствителната кожа на бебето си със залъгалка ultra soft на Philips Avent. Нашият изключително мек*, гъвкав предпазител приляга идеално към бузите на бебето ви, като не оставя почти никакви белези и по-малко дразнене за по-успокояващо изживяване.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Гъвкав, удобен предпазител

Най-нежната залъгалка за чувствителната кожа на вашето бебе

  • изключително мека и гъвкава

  • 6 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Мек, гъвкав предпазител за по-малко белези по-кожата и по-малко дразнене

Мек, гъвкав предпазител за по-малко белези по-кожата и по-малко дразнене

За деликатната кожа са необходими допълнителни грижи. Нашата технология на предпазителя позволява на тази залъгалка да следва естествените извивки на лицето на бебето за удобно прилягане. Вашето дребосъче ще има по-малко белези по кожата и по-малко дразнене.

Заоблен предпазител за допълнителен комфорт всеки ден

Заоблен предпазител за допълнителен комфорт всеки ден

Нашият заоблен предпазител намалява натиска за комфортно утешаване, което е нежно за бузите на вашето дребосъче.

Харесван от бебетата по света*

Харесван от бебетата по света*

Когато попитахме майките как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips Avent.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-961244

Отзиви

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4.9

от 5

345

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Любимите биберони на бебето ми

Избрах бибероните на avent ,защото много харесах дизайна им , който следва естествените извивки на лицето на бебето и приляга идеално . Харесах биберона ,защото е изработен от мек силикон в симетрична форма . Изключително удобен за бебешката устичка и небцето на бебето. Бебето ми не заспива без него.

Предимства

Удобен и мек симетричен биберон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесен продукт

Използваме ги от ден първи! Детето ги прие без проблем!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

08/04/2023

България

България

Анатомичен продукт

Избрах залагалките на Philips, защото за препоръчани от ортодонтската асоциация, а след като мъника също ги одобри не съжалих за избора.

Предимства

Ултра меки

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Разработено със съдействието на здравни специалисти и майки

      2. Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано при нашите модели ultra air и ultra soft

      3. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      4. № 1 глобална марка за залъгалки

      5. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      6. 85% от анкетираните майки считат, че тази залъгалка се усеща по-мека от осем подобни модела на други водещи майки, независимо проучване, САЩ, февруари 2017 г.