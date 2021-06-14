Прекратен продукт
За жизненоважния комфорт
6 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да изваждате лесно залъгалката на бебето по всяко време. Дори малките ръчички могат да я хванат!
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
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Този отзив е направен за SCF197/22 Duda varalica Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF197/22 Duda varalica Classic
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
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Този отзив е направен за SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
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Този отзив е направен за SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.