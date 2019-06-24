Прекратен продукт
SCF194/05
Силиконова залъгалка от една част
3 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Ползващи се с доверието на медицинските специалисти за успокояване на новородените, бибероните Soothie са разпространени в болници в САЩ.*
Soothie Shapes е малко по-различна от другите ни залъгалки. Неговата уникална форма ви позволява да поставите пръста си в биберона, за да можете да се свържете с бебето си, като му помагате да суче.
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
3.9
от 5
14
Отзиви
Tzvetyg
24/06/2019
България
Страхотни и полезни залъхалки.
Страхотни и полезни залъгалки. Синът ми, който е на 26 дни в момента, не се отделя от любимите си биби. Почти от както е роден се влюби в тях. Постоянно е с тях, даже сам си ги подпира, за да не му падат. И ако не са до него изпада в истерия направо. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/05 Пустушка Soothie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/05 Пустушка Soothie
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Недостатъци
Prea mare și greoaie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/04 Suzetă Soothie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/04 Suzetă Soothie
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
№ 1 глобална марка за залъгалки
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Тази залъгалка има биберон със същата форма и е направена от същия материал, както модела за САЩ, но има предпазител с различна форма.