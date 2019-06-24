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  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Soothie Shapes

SCF194/04

3.9
| (14) Отзиви
Подпомага естественото кърмене и свързване
Биберонът Soothie Shapes от Philips Avent ви дава допълнителна възможност да се свържете с мъничето си, тъй като уникалният дизайн от една част ви позволява да придадете уют чрез пръста си. Изработен от силикон от медицински клас, Soothie Shapes се почиства лесно.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Гъвкав силикон от медицински клас

Подпомага естественото кърмене и свързване

  • Силиконова залъгалка от една част

  • 3 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Разпространява се в болници в САЩ

Разпространява се в болници в САЩ

Ползващи се с доверието на медицинските специалисти за успокояване на новородените, бибероните Soothie са разпространени в болници в САЩ.*

Уникалният дизайн подкрепя свързването между майката и детето

Уникалният дизайн подкрепя свързването между майката и детето

Soothie Shapes е малко по-различна от другите ни залъгалки. Неговата уникална форма ви позволява да поставите пръста си в биберона, за да можете да се свържете с бебето си, като му помагате да суче.

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

14

Отзиви

24/06/2019

България

България

Страхотни и полезни залъхалки.

Страхотни и полезни залъгалки. Синът ми, който е на 26 дни в момента, не се отделя от любимите си биби. Почти от както е роден се влюби в тях. Постоянно е с тях, даже сам си ги подпира, за да не му падат. И ако не са до него изпада в истерия направо. :)

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Този отзив е направен за SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/04 Залъгалка Soothie Shapes

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

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Този отзив е направен за SCF194/05 Пустушка Soothie

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Този отзив е направен за SCF194/05 Пустушка Soothie

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Недостатъци

Prea mare și greoaie

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Този отзив е направен за SCF194/04 Suzetă Soothie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/04 Suzetă Soothie

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      2. № 1 глобална марка за залъгалки

      3. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      4. Тази залъгалка има биберон със същата форма и е направена от същия материал, както модела за САЩ, но има предпазител с различна форма.