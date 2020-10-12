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  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване
  • Подпомага естественото кърмене и свързване

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Soothie Shapes

SCF194/02

4.8
| (36) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Подпомага естественото кърмене и свързване
Биберонът Soothie Shapes от Philips Avent ви дава допълнителна възможност да се свържете с мъничето си, тъй като уникалният дизайн от една част ви позволява да придадете уют чрез пръста си. Изработен от силикон от медицински клас, Soothie Shapes се почиства лесно.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Гъвкав силикон от медицински клас

Подпомага естественото кърмене и свързване

  • Силиконова залъгалка от една част

  • 0 – 3 м

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Разпространява се в болници в САЩ

Разпространява се в болници в САЩ

Ползващи се с доверието на медицинските специалисти за успокояване на новородените, бибероните Soothie са разпространени в болници в САЩ.*

Уникалният дизайн подкрепя свързването между майката и детето

Уникалният дизайн подкрепя свързването между майката и детето

Soothie Shapes е малко по-различна от другите ни залъгалки. Неговата уникална форма ви позволява да поставите пръста си в биберона, за да можете да се свържете с бебето си, като му помагате да суче.

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

36

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

1

12/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість за доступною ціною

після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.

Предимства

мяка, якісна, доступна ціна

Недостатъци

не знайшла

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/02 Пустушка Soothie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/02 Пустушка Soothie

02/01/2023

Magyarország

Magyarország

Szomorú, hogy megszűnt

A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.

Предимства

Imádtuk

Недостатъци

Hogy megszűnt

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/02 Soothie Shapes cumi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/02 Soothie Shapes cumi

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Тази залъгалка има биберон със същата форма и е направена от същия материал, както модела за САЩ, но има предпазител с различна форма.

      2. № 1 глобална марка за залъгалки

      3. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      4. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие