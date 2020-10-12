Прекратен продукт
Силиконова залъгалка от една част
0 – 3 м
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Ползващи се с доверието на медицинските специалисти за успокояване на новородените, бибероните Soothie са разпространени в болници в САЩ.*
Soothie Shapes е малко по-различна от другите ни залъгалки. Неговата уникална форма ви позволява да поставите пръста си в биберона, за да можете да се свържете с бебето си, като му помагате да суче.
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
4.8
от 5
36
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
valery280891
12/10/2020
Україна
Чудова якість за доступною ціною
після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.
Предимства
мяка, якісна, доступна ціна
Недостатъци
не знайшла
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/02 Пустушка Soothie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/02 Пустушка Soothie
Nani27
02/01/2023
Magyarország
Szomorú, hogy megszűnt
A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.
Предимства
Imádtuk
Недостатъци
Hogy megszűnt
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Тази залъгалка има биберон със същата форма и е направена от същия материал, както модела за САЩ, но има предпазител с различна форма.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие